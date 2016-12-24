В Саранске занятые в уборке коммунальные предприятия переведены на круглосуточный режим работы

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По информации саранской мэрии, из-за разыгравшейся непогоды занятые в уборке городские коммунальные предприятия переведены на круглосуточный режим работы.
Ориентируясь на прогноз синоптиков, до начала снегопада проезжие части дорог в Саранске были обработаны реагентом для предотвращения образования наледи. В настоящее время в работах задействовано 14 единиц техники, которая будет задействована и в ночное время. При необходимости количество уборочной техники будет увеличено.
Как уточняется, на зимний режим работы муниципальные предприятия переведены уже с начала ноября.
По всем вопросам, связанным с зимней уборкой дорог, тротуаров на общественных территориях, необходимо обращаться в ЕДДС г.о. Саранск по телефону 24-07-07.
Заявки на уборку дворов нужно подавать в управляющие компании, а также в службу «071» по телефону 071 (24-24-71 – с сотового). Диспетчерские службы работают круглосуточно.
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