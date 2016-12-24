В Саранске начинающий водитель сбил на дороге 20-летнюю девушку

По информации Госавтоинспекции республики, вечером 8 ноября в Саранске начинающий водитель за рулем отечественной легковушки сбил на дороге 20-летнюю девушку. В 19:50 напротив дома №33 по ул. Войнова 19-летний молодой человек (стаж с 2021 г.), управляя автомобилем «Ваз 21093», совершил наезд на 20-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход госпитализирована в больницу. Водитель трезв. Самое примечательное, что недавно получивший права парень уже успел нахватать кучу штрафов за нарушение ПДД – восемь раз за превышение скорости, восемь раз за управление транспортным средством при наличии неисправностей, за езду без страхового полиса и т.п.