Выступления участников фестиваля «Шумбрат, Мордовия!» пройдут на базе Домов культуры муниципальных образований

Культура

С 12 ноября по 12 декабря в Мордовии будет проходить традиционный фестиваль-конкурс народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» Нынешний год стал для фестиваля юбилейным, ему исполняется - 25 лет. По сложившейся практике фестиваль пройдет в форме отчетных концертов и выставок декоративно-прикладного творчества.

В фестивале-конкурсе примут участие коллективы художественной самодеятельности и солисты, выступающие в различных жанрах народного творчества. Особенностью юбилейного фестиваля станет выступление хедлайнера (знаменитого в муниципальном районе «выходца фестиваля»).

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в республике отчетные концерты состоятся на базе Домов культуры муниципальных образований.

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