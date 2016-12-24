Выступления участников фестиваля «Шумбрат, Мордовия!» пройдут на базе Домов культуры муниципальных образований

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Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии межрегионального форума «Пересвет»
С 12 ноября по 12 декабря в Мордовии будет проходить традиционный фестиваль-конкурс народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» Нынешний год стал для фестиваля юбилейным, ему исполняется - 25 лет. По сложившейся практике фестиваль пройдет в форме отчетных концертов и выставок декоративно-прикладного творчества.
В фестивале-конкурсе примут участие коллективы художественной самодеятельности и солисты, выступающие в различных жанрах народного творчества. Особенностью юбилейного фестиваля станет выступление хедлайнера (знаменитого в муниципальном районе «выходца фестиваля»).
Из-за сложной эпидемиологической ситуации в республике отчетные концерты состоятся на базе Домов культуры муниципальных образований.
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Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии межрегионального форума «Пересвет»
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