Национальные проекты – на особом контроле Правительства Мордовии

«Надежные» инвестиции
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Правительство Мордовии в рамках исполнения поручений Главы республики Артёма Здунова продолжает работу по реализации национальных проектов. Глава Мордовии подчеркнул: реализация национальных проектов имеет стратегическое значение для социально-экономического развития регионов. «Ключевая задача, поставленная Президентом России, - обеспечить качественные изменения во всех сферах жизни, - напомнил Артём Здунов. - Поэтому национальные проекты находятся на особом контроле Правительства республики».
До завершения года остается всего полтора месяца, Главой республики поручено обеспечить жесткий контроль за своевременной сдачей объектов.
В частности, к вводу в строй в настоящее время готовится новая поликлиника республиканского онкодиспансера. Она рассчитана на 200 посещений в смену, что позволит увеличить число врачей, ведущих амбулаторный прием, оказывать амбулаторную медицинскую специализированную помощь большему числу пациентов, сократить время ожидания приема врача-онколога. Кроме того, в новой поликлинике будут работать цитологическая и клинико-диагностическая лаборатории, операционный блок с современным медицинским оборудованием для проведения хирургических вмешательств по высоким технологиям и полноценное реанимационное отделение для оказания медицинской помощи пациентам в послеоперационном периоде.
До конца года будет введен в эксплуатацию и новый корпус детской республиканской клинической больницы, оснащенный по последним стандартам оказания медицинской помощи.
Также до конца года будет завершено строительство детского сада на 250 мест на улице 1-я Набережная в Саранске и детского сада на 90 мест в Зубовой Поляне.
Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров отметил, что строительство объектов в рамках реализации национальных проектов идёт по графику.
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