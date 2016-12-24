В Саранске отменили автобусные маршруты до Ключаревских кладбищ в Дмитриевскую субботу

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Как и прогнозировалось ранее, администрация Саранска приняла решение отменить автобусные маршруты до Ключаревских кладбищ в Дмитриевскую субботу, 6 ноября. В этот день всеобщего поминовения усопших, в столице Мордовии отменены автобусные маршруты до Ключаревских кладбищ, а также перевозка пассажиров по их территории.
Такое решение в мэрии принято в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой. Как указывается, это позволит не допустить скопления пожилых людей на остановках и в общественном транспорте.
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Глава Мордовии провел встречу с новым руководителем Следственного комитета по РМ
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