В Саранске отменили автобусные маршруты до Ключаревских кладбищ в Дмитриевскую субботу

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Как и прогнозировалось ранее, администрация Саранска приняла решение отменить автобусные маршруты до Ключаревских кладбищ в Дмитриевскую субботу, 6 ноября. В этот день всеобщего поминовения усопших, в столице Мордовии отменены автобусные маршруты до Ключаревских кладбищ, а также перевозка пассажиров по их территории.

Такое решение в мэрии принято в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой. Как указывается, это позволит не допустить скопления пожилых людей на остановках и в общественном транспорте.

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