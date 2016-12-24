4 ноября встречаем «Ночь искусств» в Музее Эрьзи

Часть мероприятий пройдёт в офлайн-формате, к другим смогут присоединиться онлайн-гости музейных аккаунтов в соцсетях. Как и в прежнее время, Всероссийская акция приурочена к Дню народного единства. В этом году она посвящена многообразию культур России.

В ближайший четверг Главное здание МРМИИ им. С.Д. Эрьзи (Коммунистическая, 61) будет работать с 16 до 22:00; Музей мордовской народной культуры (Советская, 19) и Выставочный зал МРМИИ им. С.Д. Эрьзи (Советская, 29) - с 11 до 20:00. Вход в здания учреждений на протяжении действия акции – бесплатный.