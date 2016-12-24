Минэкномразвития РФ разъясняет порядок проверок бизнеса в период нерабочих дней

«Мастер перевоплощений» отправится на зону
В Мордовии суд вынес приговор «исполнителю роли» влиятельного сотрудника ФСБ
В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, включая нерабочие дни, которые установили для себя регионы, проверки контрольными органами деятельности предпринимателей приостанавливаются.
Если к предпринимателю в этот период пришли с проверкой, то алгоритм его действий следующий. Прежде всего, необходимо узнать, включена ли информация об этом мероприятии в Единый реестр контрольных мероприятий.
Далее возможны три основных сценария. Во-первых, информация о проверке в принципе отсутствует в указанном реестре. Тогда контролер не имеет права проводить проверку. В этом случае предпринимателю необходимо зафиксировать факт прихода инспекторов. И после этого направить жалобу в Генпрокуратуру России и Минэкномразвития России.
Второй вариант развития событий — если информация о проверке внесена в Единый реестр контрольных мероприятий, но компания не работает в связи с ограничениями. В нерабочие дни проверку проводить нельзя по действующему закону о контроле (ч. 3 ст. 56 248-ФЗ). Так, инспекторы должны проводить мероприятия с учетом графика работы контролируемых лиц. Дальнейший алгоритм действий бизнесмена такой же, как и в первом случае — фиксация факта визита контролеров и жалоба в профильные ведомства и Генпрокуратуру России.
В случае, если бизнес работает дистанционно и сотрудники не находятся в офисе - допустимы только документарные проверки без личного контакта контролеров и предпринимателей. При этом коммерсант направляет требуемые бумаги проверяющим по почте.
И наконец третий вариант — проверка значится в соответствующем реестре, однако выпадает на дни, которые оказались нерабочими. Если проверка не была проведена в период нерабочих дней, то орган контроля вправе провести и завершить ее в первый рабочий день. В этом случае проверка продолжается только 1 день вместо первоначально запланированных 10 дней, как в случае с большинством контрольных мероприятий.
«Если предприниматель не согласен с действиями органов контроля, у него есть возможность воспользоваться системой досудебного обжалования, которая была запущена этим летом в обязательном формате для 53 видов контроля, среди них самые массовые — пожарный, трудовой, санитарно-эпидемиологический надзор. Бизнесмены могут обжаловать решение о проведении проверки или результаты по ее итогам в несколько кликов через свой личный кабинет на Едином портале госуслуг. Минэкономразвития будет мониторить процесс рассмотрения жалоб, который должен быть оперативным, быстрым, эффективным», - отметил директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России Александр Вдовин. По результатам мониторинга системы досудебного обжалования, каждая четвертая жалоба, поступившая на ЕПГУ, удовлетворяется полностью или частично.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии суд вынес приговор «исполнителю роли» влиятельного сотрудника ФСБ
Осенние каникулы в Мордовии начнутся 25 октября, на «удаленку» переводятся непривитые пожилые работники
В Мордовии вымогатели требовали от настоятеля церкви восемь миллионов рублей за пикантное видео
Кто в республике обязан сделать прививку от коронавируса?
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил возможности саранского завода по производству оптического волокна
В Мордовии побиты антирекорды по количеству пациентов в ковидных госпиталях и по потреблению медицинского кислорода
Глава РМ Артём Здунов и заместитель Министра юстиции РФ Али Алханов осмотрели в Ромоданове центр исправительных работ
Экс-руководитель КС Банка Владимир Грибанов попал под уголовное преследование
В Мордовии обманутые вкладчики оплатили московский загул «кооператора» на 8 миллионов рублей
Несколько способов, среди которых можно выбрать самый удобный