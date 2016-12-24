В Мордовии по программе догазификации подключены 70 домовладений

Репортер

Первые 70 домовладений подключены в Мордовии к сетям газоснабжения в рамках догазификации. Всего по программе догазификации до 2023 года предстоит создать технические условия для подключения 2555 индивидуальных жилых домов.

На сегодня в адрес «Газпром газораспределение Саранск» поступило около 2000 заявок в рамках догазификации, заключено 425 договоров о подключении.

В первую очередь мероприятия по подключению домовладений планируется реализовывать в тех населенных пунктах, где обеспечена готовность к приему газа всех жителей, подпадающих под критерии догазификации.

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