В Мордовии коронавирус унес жизни более 700 человек

Обязательная вакцинация в Мордовии
Кто в республике обязан сделать прививку от коронавируса?
По данным регионального оперативного штаба на 29 октября, за минувшие сутки в Мордовии выявлено 154 случая коронавируса. Одновременно 122 человека были выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистик по республикее зафиксировано 7 новых летальных случаев.
Скончался мужчина 1960 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончался мужчина 1959 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония.
Скончалась женщина 1958 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.
Скончалась женщина 1939 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1959 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная пневмония.
Скончалась женщина 1941 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная пневмония.
Скончался мужчина 1959 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Всего за период пандемии в республике от коронавируса как основной причины умерли 703 человека, выздоровели - 26377 человек.
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Кто в республике обязан сделать прививку от коронавируса?
Также Управление Роспотребнадзора по РМ определит категории граждан, для которых будет введена обязательная вакцинация
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