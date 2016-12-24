В Мордовии коронавирус унес жизни более 700 человек

Репортер

По данным регионального оперативного штаба на 29 октября, за минувшие сутки в Мордовии выявлено 154 случая коронавируса. Одновременно 122 человека были выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистик по республикее зафиксировано 7 новых летальных случаев.

Скончался мужчина 1960 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончался мужчина 1959 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония.

Скончалась женщина 1958 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.

Скончалась женщина 1939 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1959 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная пневмония.

Скончалась женщина 1941 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная пневмония.

Скончался мужчина 1959 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Всего за период пандемии в республике от коронавируса как основной причины умерли 703 человека, выздоровели - 26377 человек.

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