Музей Эрьзи представляет ноябрьскую афишу мероприятий

3 ноября, 12.00

Семинар «Комплектование и изучение современной скульптуры в художественном музее» (с участием специалистов ГРМ), ул. Коммунистическая, 61

3 ноября, 12.00

Видеорассказ «Чудотворные иконы России.» (с участием специалистов ГРМ), ул. Коммунистическая, 61, ул. Советская, 19, 29

4 ноября, 16.00-22.00

Всероссийская акция «Ночь искусств», ул. Коммунистическая, 61, ул. Советская, 19, 29

4 ноября

«Степан Эрьзя». Выставка произведений скульптора из собрания Русского музей, ул. Коммунистическая, 61

8 ноября

VIII Международная научно-практическая конференция «Эрьзинские чтения», ул. Коммунистическая, 61

8 ноября

СЕТЕВАЯ АКЦИЯ #МойЭрьзя

12 ноября, 13.00, 14.00

Мероприятие к Международному дню слепых. Экскурсия по выставке «Степан Эрьзя» (из собрания ГРМ) для незрячих и слабовидящих посетителей, ул. Коммунистическая, 61

12 – 26 ноября

Книжная выставка «Путешествие в страну творчества» , ул. Коммунистическая, 61

18 ноября, 15.00

Вечер памяти В.А. Попкова к 80-леию рождения на выставке «Валентин Попков. Долгий свет души», ул. Советская, 29

До 22 ноября

Выставка «Долгий свет души» (к 80-летию со дня рождения Валентина Попкова), ул. Советская, 29

24 ноября, 14.00

#ЭРЬЗЯБАТТЛ Подведение итогов и церемония награждения участников Республиканского литературного конкурса, , ул. Коммунистическая, 61

До 24 ноября

Выставка «По родной земле». Живопись А.В. Головченко (г. Пенза), ул. Советская, 19

26 ноября, 16.00

Выставка «Эрьзя и Мы – 2» (к 145-летию со дня рождения С.Д. Эрьзи, ул. Советская, 29

9, 23 ноября, 16.15

Научно-популярный лекторий Виктора Махаева, ул. Коммунистическая, 61

2, 14, 26 ноября

Мастер-классы в Музее мордовской народной культуры, ул. Советская, 19

Итоговая выставка благотворительного проекта «Мы нашли таланты!» , ул. Коммунистическая, 61

«Сказки для маленьких мастеров» (театрализованные занятия для дошкольников и школьников 1-4 классов), ул. Советская, 19

Так же предлагаем Вашему вниманию афишу ноябрьских мероприятий, в которых могут принять участие владельцы «Пушкинских карт»



