Музей Эрьзи представляет ноябрьскую афишу мероприятий

«Надежные» инвестиции
В Мордовии обманутые вкладчики оплатили московский загул «кооператора» на 8 миллионов рублей
3 ноября, 12.00
Семинар «Комплектование и изучение современной скульптуры в художественном музее» (с участием специалистов ГРМ), ул. Коммунистическая, 61
3 ноября, 12.00
Видеорассказ «Чудотворные иконы России.» (с участием специалистов ГРМ), ул. Коммунистическая, 61, ул. Советская, 19, 29
4 ноября, 16.00-22.00
Всероссийская акция «Ночь искусств», ул. Коммунистическая, 61, ул. Советская, 19, 29
4 ноября
«Степан Эрьзя». Выставка произведений скульптора из собрания Русского музей, ул. Коммунистическая, 61
8 ноября
VIII Международная научно-практическая конференция «Эрьзинские чтения», ул. Коммунистическая, 61
8 ноября
СЕТЕВАЯ АКЦИЯ #МойЭрьзя
12 ноября, 13.00, 14.00
Мероприятие к Международному дню слепых. Экскурсия по выставке «Степан Эрьзя» (из собрания ГРМ) для незрячих и слабовидящих посетителей, ул. Коммунистическая, 61
12 – 26 ноября
Книжная выставка «Путешествие в страну творчества» , ул. Коммунистическая, 61
18 ноября, 15.00
Вечер памяти В.А. Попкова к 80-леию рождения на выставке «Валентин Попков. Долгий свет души», ул. Советская, 29
До 22 ноября
Выставка «Долгий свет души» (к 80-летию со дня рождения Валентина Попкова), ул. Советская, 29
24 ноября, 14.00
#ЭРЬЗЯБАТТЛ Подведение итогов и церемония награждения участников Республиканского литературного конкурса, , ул. Коммунистическая, 61
До 24 ноября
Выставка «По родной земле». Живопись А.В. Головченко (г. Пенза), ул. Советская, 19
26 ноября, 16.00
Выставка «Эрьзя и Мы – 2» (к 145-летию со дня рождения С.Д. Эрьзи, ул. Советская, 29
9, 23 ноября, 16.15
Научно-популярный лекторий Виктора Махаева, ул. Коммунистическая, 61
2, 14, 26 ноября
Мастер-классы в Музее мордовской народной культуры, ул. Советская, 19
Итоговая выставка благотворительного проекта «Мы нашли таланты!» , ул. Коммунистическая, 61
«Сказки для маленьких мастеров» (театрализованные занятия для дошкольников и школьников 1-4 классов), ул. Советская, 19
Так же предлагаем Вашему вниманию афишу ноябрьских мероприятий, в которых могут принять участие владельцы «Пушкинских карт»
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В Мордовии обманутые вкладчики оплатили московский загул «кооператора» на 8 миллионов рублей
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