В Мордовии выявлено 147 новых случаев коронавируса, 7 человек скончались

200 новых пациентов ежедневно
В Мордовии будут приняты дополнительные меры противодействия коронавирусу
По данным регионального оперативного штаба на 26 октября, за минувшие сутки в Мордовии выявлено 147 новых случаев коронавируса. Соответственно, 105 человек выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике по республике зафиксировано 7 новых летальных случаев. Скончался мужчина 1974 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1947 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония.
Скончалась женщина 1959 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончался мужчина 1982 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончался мужчина 1982 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлые сопутствующие заболевания. Осложнение – внегоспитальная правосторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1961 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1956 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная пневмония.
Всего за период пандемии в Мордовии от коронавируса как основной причины умерли 684 человека.
По данным на 26 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 2594 человека находятся на стационарном лечении, 3138 человек - под наблюдением дома.
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В Мордовии будут приняты дополнительные меры противодействия коронавирусу
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