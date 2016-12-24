В Мордовии при столкновении Infiniti и ВАЗ 2112 погиб водитель отечественной легковушки

Призывная кампания
Из Мордовии на военную службу осенью планируется отправить около 600 новобранцев
По информации аварийно-спасательной службы РМ, 26 октября около 10 часов на дороге между Берсеневкой и Татарской Свербейкой в Мордовии произошло ДТП со смертельным исходом – столкнулись кроссовер Infiniti и ВАЗ 2112. Спасатели извлекли из поврежденных автомашин пострадавших и передали медикам. Как сообщается, водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия.
Поделиться в соц. сетях:
Из Мордовии на военную службу осенью планируется отправить около 600 новобранцев
Кто в республике обязан сделать прививку от коронавируса?
Экс-руководитель КС Банка Владимир Грибанов попал под уголовное преследование
Глава РМ Артём Здунов и заместитель Министра юстиции РФ Али Алханов осмотрели в Ромоданове центр исправительных работ
В реанимации с коронавирусом в мордовских больницах находятся 158 человек
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил возможности саранского завода по производству оптического волокна
В Саранске состоялась первая сессия Госсобрания РМ нового созыва
В Мордовии суд вынес приговор «исполнителю роли» влиятельного сотрудника ФСБ
Глава Мордовии провел встречу с новым руководителем Следственного комитета по РМ
В Мордовии сотрудники спецподразделений соревновались за право ношения крапового берета