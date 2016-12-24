В Мордовии при столкновении Infiniti и ВАЗ 2112 погиб водитель отечественной легковушки

По информации аварийно-спасательной службы РМ, 26 октября около 10 часов на дороге между Берсеневкой и Татарской Свербейкой в Мордовии произошло ДТП со смертельным исходом – столкнулись кроссовер Infiniti и ВАЗ 2112. Спасатели извлекли из поврежденных автомашин пострадавших и передали медикам. Как сообщается, водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия.