В Саранске пройдет онлайн-марафон «Дни национальной культуры»

В октябре и ноябре проходит Всероссийская перепись населения - сбор, обобщение, изучение и распространение демографических, экономических и социальных данных, относящихся по состоянию на определённое время ко всем лицам в России и на территории её бывших государственных образований.

Мордовия - национальная республика. Государственные языки РМ: русский и мордовские (эрзянский и мокшанский).

На фоне проведения ВПН Музей Эрьзи организует Дни национальной культуры. С 25 по 31 октября, каждый день в 12:00, в аккаунтах МРМИИ в соцсетях будут представлены тематические видеоролики: лекции, экскурсии, кулинарный мастер-класс.

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