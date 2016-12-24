В Саранске пройдет онлайн-марафон «Дни национальной культуры»

В Мордовии пенсионер стал жертвой «финансовых вампиров»
Мошенники вытянули у 71-летнего старика 2,5 миллиона рублей и намеревались еще глубже загнать его в долговую яму
В октябре и ноябре проходит Всероссийская перепись населения - сбор, обобщение, изучение и распространение демографических, экономических и социальных данных, относящихся по состоянию на определённое время ко всем лицам в России и на территории её бывших государственных образований.
Мордовия - национальная республика. Государственные языки РМ: русский и мордовские (эрзянский и мокшанский).
На фоне проведения ВПН Музей Эрьзи организует Дни национальной культуры. С 25 по 31 октября, каждый день в 12:00, в аккаунтах МРМИИ в соцсетях будут представлены тематические видеоролики: лекции, экскурсии, кулинарный мастер-класс.
Знакомьтесь с программой и следите за обновлениями.
Поделиться в соц. сетях:
Мошенники вытянули у 71-летнего старика 2,5 миллиона рублей и намеревались еще глубже загнать его в долговую яму
В Саранске суд вынес приговор по делу о взятках бывшего руководителя ГОСУКСа РМ Сергея Макарова
Глава РМ Артём Здунов и заместитель Министра юстиции РФ Али Алханов осмотрели в Ромоданове центр исправительных работ
В Мордовии будут приняты дополнительные меры противодействия коронавирусу
В Мордовии сформирован основной состав кабинета министров
Петр Тултаев покинул пост мэра Саранска
В Мордовии обманутые вкладчики оплатили московский загул «кооператора» на 8 миллионов рублей
Экс-руководитель КС Банка Владимир Грибанов попал под уголовное преследование
В Мордовии полицейские устанавливают потерпевших от действий финансовой пирамиды «Финико»
На конкурсе региональных брендов продуктов питания представлены четыре номинанта из Мордовии