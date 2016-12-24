В Саранске вынесли на публичные слушания проект городского бюджета

В столице Мордовии прошла сессия горсовета, в которой принял участие врио Главы Саранска Илья Соколов.

Депутаты приняли решение о вынесении на публичные слушания бюджета городского округа Саранск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, которые состоятся 8 ноября в 17:00 в большом зале Администрации Ленинского района.

Бюджет города имеет социальную направленность, на 2022-2024 годы он запланирован с профицитом, который планируется направить на снижение долговой нагрузки столицы Мордовии.

«Проект бюджета, который выносится на публичные обсуждения, имеет прогнозные параметры. Безусловно, мы будем работать над повышением собственных доходов, снижением долговой нагрузки, чтобы была возможность направлять больше средств на решение социальных вопросов», - сказал врио Главы Саранска Илья Соколов.

На сессии принято решение об утверждении Положения по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории города. Муниципальные жилищные инспекторы будут контролировать соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда, а также проводить профилактическую работу.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, в завершение сессии Илья Соколов призвал депутатов неукоснительно соблюдать действующие профилактические меры, а также следовать всем рекомендациям республиканского оперативного штаба. «В городе у нас сейчас крайне негативная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, берегите себя и своих близких!» - сказал врио Главы Саранска. Он также напомнил, что 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения и призвал народных избранников в обязательном порядке исполнить свой гражданский долг. Напомним, заполнить переписную анкету можно на портале Госуслуг.