В Универсальный зал на площади Тысячелетия доставят медиакуб для трансляций

Заседание оперштаба
В Мордовии побиты антирекорды по количеству пациентов в ковидных госпиталях и по потреблению медицинского кислорода
19 октября Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел ряд выездных совещаний с членами регионального кабинета министров на строительных площадках в Саранске.
Рассматривались вопросы завершения строительства Универсального зала на площади Тысячелетия. Сегодня готовность объекта составляет 92%. Специалисты заканчивают строительно-монтажные работы, ведутся пуско-наладочные работы инженерных систем, отделка внутренних помещений. До середины ноября на объект будет доставлен медиакуб для организации трансляций соревнований и культурных мероприятий на качественно высоком уровне. Владимир Сидоров поручил начать подбор специалистов для будущей «Саранск Арены» и организовать обучение для работы с современным мультимедийным оборудованием.
Также прошли совещания на строящихся объектах, возводимых в рамках реализации национальных проектов, это – поликлиника Республиканского онкологического диспансера, детские сады по улицам Кирова, 1-ой Набережной, 4 микрорайоне жилого комплекса «Юбилейный».
Ввод в эксплуатацию этих социально значимых объектов запланирован уже в 2021 году. Премьер-министр регионального кабмина поручил ускорить работы по благоустройству территорий, пока позволяет сухая теплая погода. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на всех строительных площадках нашего региона будет усилен контроль за соблюдением антиковидных мер.
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В Мордовии побиты антирекорды по количеству пациентов в ковидных госпиталях и по потреблению медицинского кислорода
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