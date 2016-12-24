В Универсальный зал на площади Тысячелетия доставят медиакуб для трансляций

Репортер

19 октября Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел ряд выездных совещаний с членами регионального кабинета министров на строительных площадках в Саранске.

Рассматривались вопросы завершения строительства Универсального зала на площади Тысячелетия. Сегодня готовность объекта составляет 92%. Специалисты заканчивают строительно-монтажные работы, ведутся пуско-наладочные работы инженерных систем, отделка внутренних помещений. До середины ноября на объект будет доставлен медиакуб для организации трансляций соревнований и культурных мероприятий на качественно высоком уровне. Владимир Сидоров поручил начать подбор специалистов для будущей «Саранск Арены» и организовать обучение для работы с современным мультимедийным оборудованием.

Также прошли совещания на строящихся объектах, возводимых в рамках реализации национальных проектов, это – поликлиника Республиканского онкологического диспансера, детские сады по улицам Кирова, 1-ой Набережной, 4 микрорайоне жилого комплекса «Юбилейный».

Ввод в эксплуатацию этих социально значимых объектов запланирован уже в 2021 году. Премьер-министр регионального кабмина поручил ускорить работы по благоустройству территорий, пока позволяет сухая теплая погода. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на всех строительных площадках нашего региона будет усилен контроль за соблюдением антиковидных мер.

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