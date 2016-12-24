Сувениры из Мордовии вышли в финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

Накануне в Перми состоялся финал окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Приволжского федерального округа. Эксперты назвали сильнейшие работы, которые приглашены в следующий этап конкурса.

Обладатели 1, 2 и 3 места приглашены в Общенациональный финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 2021, который состоится в декабре в Саранске.

Всего на окружном этапе Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Приволжского федерального округа было заявлено 595 изделий из 12 регионов Приволжья. По итогам заочной оценки были отобраны сильнейшие работы, которые были приглашены в финал окружного этапа в Пермский край. В финале было представлено порядка 350 изделий со всего Приволжья. Организаторами данного этапа конкурса являются Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края, ГБУ ПК «Центр развития туризма», ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур».

От Мордовии призовые места заняли следующие сувениры:

в номинации «Сувенир региона» (категория VIP)

1 место у – Вечный карандаш (ООО «Ростр»);

в номинации «Сувенир региона» (средняя ценовая категория)

3 место – Штоф/Пенал (Никишанина Татьяна Петровна);

в номинации «Сувенир-игрушка» (высокая ценовая категория)

1 место – Мордовская детвора (Кузьмина Юлия Александровна);

Специальный диплом «За сохранение культурных традиций и быта» получила Игра-головоломка «Танграм» (ООО «Ростр»);

в номинации «Этнографический сувенир» (высокая ценовая категория) 1 место завоевали Тапочки “Мордовские” (Подарки из Саранска - ИП Агеносова Н.М).

11 сувенирных изделий из Мордовии вошли в дополнительный список участников, приглашенных в общенациональный финал:

– Колокольчик (ТО «ВАЛЬМА»);

– Магнит (ТО «ВАЛЬМА»);

– Магнит «Лисонька» (Подарки из Саранска - ИП Агеносова Н. М.) ;

– Чайная пара (ТО «ВАЛЬМА»);

– Магнит (ТО «ВАЛЬМА»);

– Колокольчик сувенирный (Никишанина Татьяна Петровна – Пиромир);

– Кукла «Мордовочка-эрзя» (Подарки из Саранска - ИП Агеносова Н. М.) ;

– Кружка Заповедная Мордовия (ТО «ВАЛЬМА»)”

– Игра-головоломка «Танграм» (ООО «Ростр»);

– Кукла мордовочка (Артюшкина Светлана Николаевна);

– Мордовский оберег — Кулон «Защита рода» (ООО «Ростр»).