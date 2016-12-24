Часть домов на Светотехстрое 18 октября останутся без холодной воды

200 новых пациентов ежедневно
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Как сообщает Администрация города, по отдельным адресам в северо-западной части Саранска 18 октября будет отключено холодное водоснабжение.
В связи с заменой участка водопровода по улице Есенина 18 октября с 9:00 до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:
по ул. Есенина, д. №1, №1А, №2, №3, №4, №6, №7, №8,
по ул. Веселовского, д. №35А, №41, №43, №47, №49, №53, №58, №58А, №60, №70, №72, №72А, №78, №80, №82, №84,
по пр. 60 лет Октября, д. № 119.
На время отсутствия водоснабжения будет организован подвоз воды. Уточнить местоположение машины с водой можно по телефону: 24-34-48.
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