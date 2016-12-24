Следственный комитет по Мордовии возглавил новый руководитель

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14 октября исполняющий обязанности руководителя третьего следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Андрей Кондрашов представил коллективу Следственного управления по Республике Мордовия нового руководителя ведомства.
Указом Президента Российской Федерации от 4 октября 2021 года руководителем Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия назначен полковник юстиции Олег Коробов.
Справка «ВС»
Олег Алексеевич Коробов родился в городе Мурманске. После окончания в 1996 году Ивановского государственного университета по специальности «юриспруденция» был назначен старшим следователем прокуратуры города Мурманска. Затем замещал должности старшего следователя, заместителя прокурора Октябрьского административного округа города Мурманска.
В 2007 году в связи образованием Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации был назначен руководителем следственного отдела по Кольскому району следственного управления по Мурманской области.
В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области с 2011 года замещал должности руководителя отдела по расследованию особо важных дел, первого заместителя руководителя Следственного управления, заместителя руководителя Следственного управления.
Награжден ведомственными наградами.
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