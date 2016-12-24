В Рузаевке сына будут судить за убийство отца

В Мордовии следователи предали в суд уголовное дело об убийстве отца его агрессивным сыном. Семейная трагедия разыгралась летом этого года в Рузаевке.

К полицейским поступило сообщение медицинских работников о смерти 70-летнего жителя города железнодорожников. Его тело было обнаружено в собственном доме, где он проживал вместе с сыном. Тот заявил, что отец упал по неосторожности сам, отчего и получил тяжелые травмы. Но проведенное судебно-медицинское исследование установило, что смерть потерпевшего наступила в результате множественных переломов ребер, острой дыхательной недостаточности и травмы грудной клетки.

43-летний сын скончавшегося пенсионера вскоре написал явку с повинной и рассказал при каких обстоятельствах нанес отцу погибельные повреждения. Из-за проблем со здоровьем пожилой мужчина с трудом передвигался по квартире. Проходя мимо сына, он выразился в его адрес нецензурной бранью. Придя в ярость отпрыск несколько раз ударил отца в область грудной клетки, а когда он упал, продолжил избивать ногами. Пострадавший не смог самостоятельно подняться, а спустя непродолжительное время скончался от полученных травм.

В настоящий момент уголовное дело, возбужденное по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», направлено в суд для рассмотрения по существу.