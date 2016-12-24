У стен мордовской колонии задержали «почтальона» с арбалетом

Весьма технологичный способ доставки заказов избрал «почтальон» сидельцев мордовской колонии №18. У периметра исправительного учреждения сотрудники оперативного подразделения задержали курьера с арбалетом и стрелами. Житель Саранска приехал за триста километров, чтобы переправить заключенным шесть мобильных телефонов – свертки с «мобилами» были примотаны к стрелам метательного устройства. Но «посыльный» провалил доставку, и теперь ответит по административной статье.