В столицу Мордовии съезжаются театральные «Соотечественники»

В Саранске с 22 по 28 октября пройдет XV Международный фестиваль-форум русских драматических театров стран ближнего и дальнего зарубежья «Соотечественники-2021».

На сцене Государственного русского драматического театра РМ выступят театральные коллективы из России, Белоруссии, Абхазии, Армении, Казахстана.