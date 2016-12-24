В столицу Мордовии съезжаются театральные «Соотечественники»

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15 сентября Артём Здунов осмотрел объекты благоустройства в Рузаевке - парк культуры и отдыха, а также аллею Машиностроителей
В Саранске с 22 по 28 октября пройдет XV Международный фестиваль-форум русских драматических театров стран ближнего и дальнего зарубежья «Соотечественники-2021».
На сцене Государственного русского драматического театра РМ выступят театральные коллективы из России, Белоруссии, Абхазии, Армении, Казахстана.
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15 сентября Артём Здунов осмотрел объекты благоустройства в Рузаевке - парк культуры и отдыха, а также аллею Машиностроителей
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