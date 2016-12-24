В столицу Мордовии съезжаются театральные «Соотечественники»

Культура

В Саранске с 22 по 28 октября пройдет XV Международный фестиваль-форум русских драматических театров стран ближнего и дальнего зарубежья «Соотечественники-2021».

На сцене Государственного русского драматического театра РМ выступят театральные коллективы из России, Белоруссии, Абхазии, Армении, Казахстана.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Побочный доход

Бывший директор Большеигнатовского дома-интерната для престарелых и инвалидов получил условный срок за махинации с зарплатами

Призывная кампания

Из Мордовии на военную службу осенью планируется отправить около 600 новобранцев

1
Заказать рекламу
1
1
1