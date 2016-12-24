В Саранске на новом участке по улице Титова ограничат движение транспорта

По информации Администрации Саранска, в связи с ремонтом дороги с 07:00 12 октября до 20:00 15 октября будет исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств по ул. Титова от ул. Коммунистической до ул. Полежаева.



Исключение составят спецмашины (правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС, аварийных служб).