В Саранске на новом участке по улице Титова ограничат движение транспорта

«У нас появились большие риски неосвоения средств!»
Артём Здунов подверг критике подрядную организацию из-за отставания в графике дорожных работ
По информации Администрации Саранска, в связи с ремонтом дороги с 07:00 12 октября до 20:00 15 октября будет исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств по ул. Титова от ул. Коммунистической до ул. Полежаева.
Исключение составят спецмашины (правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС, аварийных служб).
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Артём Здунов подверг критике подрядную организацию из-за отставания в графике дорожных работ
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