108 новых случаев ковида зафиксировали в Мордовии за сутки

«Финита ля комедия»
В Мордовии полицейские устанавливают потерпевших от действий финансовой пирамиды «Финико»
В Мордовии каждые день обновляются антирекорды по заболеваемости ковидом. Вот и по данным на 11 октября, за сутки в республике выявлено 108 случаев коронавируса – абсолютный суточный максимум за все время пандемии. В свою очередь, 73 человека были выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике по региону было зафиксировано 5 новых летальных случаев. Скончался мужчина 1964 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1929 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1966 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1964 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1954 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
Всего за период пандемии в Мордовии от коронавируса как основной причины умерли 602 человека.
По данным на 11 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 2 503 человека находятся на стационарном лечении, еще 2 472 человека - под наблюдением дома.
Отдельно следует отметить, что предельный резерв инфекционных коек в республике ограничивается местами для 2700 пациентов.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии полицейские устанавливают потерпевших от действий финансовой пирамиды «Финико»
Мошенники вытянули у 71-летнего старика 2,5 миллиона рублей и намеревались еще глубже загнать его в долговую яму
В Саранске суд вынес приговор по делу о взятках бывшего руководителя ГОСУКСа РМ Сергея Макарова
В следующем году в республике станет на два детских оздоровительных лагеря больше
Экс-руководитель КС Банка Владимир Грибанов попал под уголовное преследование
В Саранске состоялась первая сессия Госсобрания РМ нового созыва
В Саранске открылся Центр цифрового образования «IT-куб»
Артём Здунов встретился с участниками летних Олимпийских и Паралимпийских игр
В Мордовии будут приняты дополнительные меры противодействия коронавирусу
Артём Здунов подверг критике подрядную организацию из-за отставания в графике дорожных работ