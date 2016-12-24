108 новых случаев ковида зафиксировали в Мордовии за сутки

В Мордовии каждые день обновляются антирекорды по заболеваемости ковидом. Вот и по данным на 11 октября, за сутки в республике выявлено 108 случаев коронавируса – абсолютный суточный максимум за все время пандемии. В свою очередь, 73 человека были выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике по региону было зафиксировано 5 новых летальных случаев. Скончался мужчина 1964 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1929 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1966 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1964 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1954 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Всего за период пандемии в Мордовии от коронавируса как основной причины умерли 602 человека.

По данным на 11 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 2 503 человека находятся на стационарном лечении, еще 2 472 человека - под наблюдением дома.

Отдельно следует отметить, что предельный резерв инфекционных коек в республике ограничивается местами для 2700 пациентов.