В Саранске 73-летняя пенсионерка пренебрегла советом на 110 тысяч рублей

Репортер

В столице Мордовии 73-летняя женщина не захотела прислушаться к совету кассира из салона связи и выполнила денежный перевод незнакомому человеку. Этому предшествовал примитивный обман со звонком мнимого специалиста банка, который рассказал о мифической угрозе сбережениям пенсионерки и посоветовал переправить деньги на «безопасный счет». Обналичив все свои накопления, пожилая женщина пошла в салон связи и протянула работнице бумажку с записанным на ней номером счета, на который следовало перечислить средства в размере 110 тысяч рублей. Слушать предостережения о том, что переводить деньги стоит только хорошо знакомым людям, бабушка не стала и настаивала на проведении финансовой операции. Вечером она рассказала все родственникам, и уже по их совету обратилась в органы внутренних дел.

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