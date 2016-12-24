На медиков Ковылкинской центральной больницы завели два уголовных дела

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Как выяснили прокурорские работники, медики Ковылкинской центральной районной больницы с легкостью манипулировали алкогольными диагнозами, имеющими определяющее значение для автомобилистов.
В одном случае, местный житель был незаконно поставлен на диспансерный учет с диагнозом «хронический алкоголизм второй стадии». Соответственно, тем самым были нарушены его права, в том числе и на управление транспортным средством.
Еще один эпизод имел прямо противоположную направленность. В медицинскую карточку пациента, состоящего на диспансерном наблюдении у врача нарколога с диагнозом «Хронический алкоголизм 2 стадии», были внесены фиктивные сведения об отсутствии у него противопоказаний к управлению транспортными средствами. Этот «замаскировавшийся» любитель спиртного смог получить водительские права.
По результатам проверки материалы межрайонной прокуратурой были направлены в следственные органы. В итоге было возбуждено 2 уголовных дела. Одно - за подлог, совершенный должностным лицом, второе – за действия, явно выходящие за пределы полномочий и повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов гражданина.
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Экс-руководитель КС Банка Владимир Грибанов попал под уголовное преследование
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