На медиков Ковылкинской центральной больницы завели два уголовных дела

Как выяснили прокурорские работники, медики Ковылкинской центральной районной больницы с легкостью манипулировали алкогольными диагнозами, имеющими определяющее значение для автомобилистов.

В одном случае, местный житель был незаконно поставлен на диспансерный учет с диагнозом «хронический алкоголизм второй стадии». Соответственно, тем самым были нарушены его права, в том числе и на управление транспортным средством.

Еще один эпизод имел прямо противоположную направленность. В медицинскую карточку пациента, состоящего на диспансерном наблюдении у врача нарколога с диагнозом «Хронический алкоголизм 2 стадии», были внесены фиктивные сведения об отсутствии у него противопоказаний к управлению транспортными средствами. Этот «замаскировавшийся» любитель спиртного смог получить водительские права.

По результатам проверки материалы межрайонной прокуратурой были направлены в следственные органы. В итоге было возбуждено 2 уголовных дела. Одно - за подлог, совершенный должностным лицом, второе – за действия, явно выходящие за пределы полномочий и повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов гражданина.