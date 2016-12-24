В Саранске рассмотрели концепции благоустройства общественных пространств

Как сообщает городская Администрация, врио Главы Саранска Илья Соколов провел встречу с активистами, представителями бизнеса и общественных организаций, на которой рассматривались вопросы благоустройства сквера Подольских курсантов и общественной территории в районе ЖК «Онегин».

Проект для благоустройства сквера будет разрабатывать ООО «Научно-исследовательский институт проектирования, технологии и экспертизы строительства», второй территории – ООО «Проект-Сити».

«Главная задача, чтобы территории были для людей, комфортные для пребывания, максимально охватывали потребности всех возрастов», - отметил Илья Соколов. До конца октября будут подготовлены концепции благоустройства общественных пространств и на местах состоятся встречи с жителями, чтобы еще раз подробно обсудить все детали.

Разработку проектной документации благоустройства общественных территорий подрядные организации должны завершить в декабре.