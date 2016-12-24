Столица Мордовии примет «Финно-угорский транзит»

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15 октября в Саранске на сцене Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева состоится гала-концерт Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит». Зрителей фестиваля ждут яркие музыкальные выступления, показ этномоды, народная хореография и юмористические программы. В фойе музыкального театра развернётся выставочная экспозиция декоративно-прикладного творчества.
Участниками гала-концерта станут творческие коллективы и солисты, исполняющие народные песни и подающие фольклорный вокальный материал в современной обработке, создающие хореографические композиции на основе традиционного фольклора, а также мастера декоративно-прикладного искусства. Талантами блеснут представители Мордовии, а также из Республики Карелия, Республики Коми, Республики Марий Эл, Удмуртской Республики, Коми-Пермяцкого округа Пермского края, Ленинградской, Вологодской и Тверской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы, а так же Финляндии, Эстонии и Венгрии.
В дни фестиваля, 14-17 октября, его участников ждёт содержательная программа, в рамках которой они примут участие творческой лаборатории с экспертами по вопросам создания этнических костюмных комплексов, развития в организации творческих проектов и использования информационных технологий для их эффективного продвижения.
Творческие коллективы совершат экскурсию по достопримечательностям Саранска, посетят с. Подлесная Тавла и с. Теризморга, где состоятся культурно-просветительские мероприятия и мастер-классы по резьбе по дереву и по традиционной технологии вышивки орнаментов этнических костюмов.
Также в дни фестиваля для в Национальной библиотеке имени А.С. Пушкина пройдёт кинопоказ этнографических фильмов о культуре, традициях, быте и истории финно-угорских и самодийских народов.
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Бывший директор Большеигнатовского дома-интерната для престарелых и инвалидов получил условный срок за махинации с зарплатами
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