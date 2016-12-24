9 октября в Саранске выступит Государственный академический Северный русский народный хор

9 октября в 19:00 во дворце культуры г. Саранска (ул. Пролетарская, д. 39) состоится концерт легендарного Государственного академического Северного русского народного хора в рамках большого гастрольного тура, посвященного 95-летию коллектива.

Северный хор основан в 1926 году в г. Великом Устюге учительницей Антониной Яковлевной Колотиловой как этнографической ансамбль и за долгие годы вырос в большой профессиональный коллектив. Сегодня в состав хора входят три группы: хоровая, танцевальная и оркестр русских народных инструментов. Художественный руководитель коллектива – профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженная артистка России Светлана Игнатьева.

За почти вековую историю Северный хор побывал с гастролями в Польше, Болгарии, Франции, Германии, Италии, Китае, Индии, Афганистане, Японии, Тунисе, США, Сербии и многих других странах, неоднократно становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

В юбилейную программу «Жемчужина Русского Севера» войдут номера, которым уже десятки лет аплодируют зрители в разных уголках страны и мира. Это знаменитые танцевальные композиции «Русские коленца», «Шенкурские заковырки» и хоровые – «Прялица», «Красна девица вила кудерышки». На концерте будут исполнены и совершенно новые, созданные специально для юбилейной программы номера – танец «Гуляние на Лаче», мезенская песня «Тихо стонет сине море», карельская песня «Голубь-голубочек» и многое другое.

«Программа, которую коллектив представит на гастролях, пропитана духом Русского Севера. В ней сочетаются эпическая широта, глубокий духовный заряд и лирическая проникновенность. Мы хотим показать всю красоту нашей поморской культуры, чтобы жителю южных городов влюбились в нее так же, как любим ее мы, северяне», – рассказала художественный руководитель Северного русского народного хора, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Светлана Игнатьева.

Гастроли организованы при поддержке Министерства культуры РФ. Концерты пройдут с соблюдением всех рекомендованных ограничительных мер.

Экскурс в историю:

Государственный академический Северный русский народный хор ведет свою историю с 8 марта 1926 года. Именно в этот день дал свой первый публичный концерт небольшой самодеятельный коллектив, основанный учительницей из Великого Устюга Антониной Яковлевной Колотиловой. В первом составе хора А.Я. Колотиловой было 12 песенниц.

В 1931 году Колотилова переехала в Архангельск, чтобы работать на вновь открывшейся радиостанции и на новом месте продолжила развивать свой коллектив, пригласив шенкурских, пинежских, лешуконских, мезенских и онежских песенниц.

В 1940 году состоялось первое выступление Северного русского народного хора в статусе профессионального коллектива. С этого времени в хор были приглашены хормейстер, балетмейстер, композитор-аранжировщик и преподаватель вокала. В годы Великой Отечественной войны Северный хор много выступал в воинских частях и госпиталях Волховского, Ленинградского и Карельского фронтов. В военно-полевых условиях коллектив дал более твсячи концертов.

Блестящее выступление на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 году открыло Северному хору гастрольную дорогу за рубеж. В 1959 году состоялись первые заграничные гастроли коллектива в Польше и Болгарии. К середине 50-х окончательно сформировалось много десятилетий варьируемое название коллектива – Государственный Северный русский народный хор под управлением А.Я. Колотиловой.

C 1960 по 2008 годы художественным руководителем Северного русского народного хора была Нина Константиновна Мешко. При Н.К. Мешко коллектив получил статус академического, стал лауреатом множества международных конкурсов, а сама Нина Константиновна была удостоена звания народной артистки СССР, лауреата Государственной премии России. Нина Константиновна Мешко была кавалером ордена Андрея Первозванного, профессором Российской академии музыки имени Гнесиных, основателем «Гнесинской школы народного пения». «Школа Мешко» воспитала целую плеяду преподавателей, хормейстеров и исполнителей народной песни. Среди них Татьяна Петрова, Надежда Бабкина, Людмила Рюмина, Наталья Борискова, Михаил Фирсов и многие другие. Своим учителем считала её Людмила Зыкина. Нина Мешко разработала собственную хоровую методику, которую используют теперь её многочисленные ученики

С 2008 года художественный руководитель Государственного академического Северного русского народного хора – профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженная артистка РФ, уроженка села Койнас Лешуконского района Архангельской области Светлана Конопьяновна Игнатьева.

Под руководством С.К. Игнатьевой прославленный коллектив сохраняет и продолжает развивать народно-певческие традиции Русского Севера, ведет активную гастрольную деятельность.

С.К. Игнатьева – лауреат почетного серебряного ордена «Общественное признание» и премии правительства Архангельской области. Награждена премией союза писателей «Имперская культура» и региональной общественной наградой «Достояние Севера».

За почти вековую историю Северный русский народный хор побывал с гастролями в Польше, Болгарии, Франции, Германии, Италии, Китае, Индии, Афганистане, Японии, Тунисе, США, Сербии и многих других странах, неоднократно становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Сейчас в составе Северного русского народного хора более 70 артистов – хоровая, танцевальная группы и оркестр русских народных инструментов. Концертные номера и постановки коллектива берут свое начало в северной музыкальной и танцевальной традиции. Костюмы артистов созданы профессиональными художниками-модельерами на основе лучших образцов из музейных коллекций Архангельска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Северный хор участник таких значимых мероприятий, как XXII зимние Олимпийские игры в Сочи (2014 г.), Всемирная выставка «EXPO-2015» в Милане (Италия), II Российско-Китайское ЭКСПО в Харбине (Китай).

В 2017, 2018 годах коллектив стал обладателем Гранта Президента Российской Федерации в области культуры и искусства, побывал с гастролями в Сербии, совершил большой гастрольный тур «Мост дружбы» по республикам Северного Кавказа. В 2019 году – стал участником международного культурного проекта «Русские сезоны» в Германии.

Первый состав Северного хора. 1926 г