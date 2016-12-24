Компания «Промомед» безвозмездно выделила Мордовии 8 тысяч упаковок лекарства «Арепливир»

И.о. министра здравоохранения РМ Олег Маркин на заседании оперштаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции рассказал о дополнительных средствах, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Так, компания «Промомед» во главе с Петром Белым безвозмездно выделила региону 8 тысяч упаковок необходимого для лечения от Ковид-19 лекарства «Арепливир» на сумму 22 миллиона рублей. «Это количество - 8 тысяч упаковок - рассчитано на лечение 4 тысяч пациентов. С пятницы круглосуточный КТ-центр открыт в РКБ № 5. После консультации с терапевтом препарат будет выдаваться людям старше 60 лет, - подчеркнул Олег Маркин и поблагодарил Главу республики за выделенные 30 миллионов рублей из республиканского бюджета дополнительно для закупки других препаратов (кроверазжижающих и жаропонижающих)». «Мы в ближайшее время отдадим их для амбулаторного лечения пациентов», - сказал руководитель Минздрава РМ. Кроме того, с субботы в республике возобновляет работу по экстренной доставке тяжелобольных пациентов санитарная авиация.