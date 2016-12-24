Саранские власти объявили о завершении в городе сезона фонтанов

Горизонты развития
Владимир Путин принял важнейшие решения для развития Мордовии
30 сентября в столице Мордовии завершился сезон фонтанов. 12 городских фонтанных комплексов ждет консервация на зимний период. Вновь они заработают только весной 2022 года – в дни майских праздников.
Поделиться в соц. сетях:
Владимир Путин принял важнейшие решения для развития Мордовии
В Саранске суд вынес приговор по делу о взятках бывшего руководителя ГОСУКСа РМ Сергея Макарова
В Мордовии хитроумная предпринимательница похитила почти 3 миллиона рублей из бюджета
Артём Здунов принял участие в торжестве по случаю 55-летнего юбилея студенческих отрядов Мордовии
Парни приехали в столицу Мордовии с крупной партией фальшивых 5-тысячных купюр
Артём Здунов встретился с участниками летних Олимпийских и Паралимпийских игр
В Саранске 13 сентября на Советской площади выступит группа «Братья Грим»
Артём Здунов подверг критике подрядную организацию из-за отставания в графике дорожных работ
Экс-руководителя Корпорации развития РМ со второго раза осудили к реальному сроку заключения
Питерские налетчики устроили в Саранске криминальный маскарад