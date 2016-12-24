Саранские власти объявили о завершении в городе сезона фонтанов

Наш город

30 сентября в столице Мордовии завершился сезон фонтанов. 12 городских фонтанных комплексов ждет консервация на зимний период. Вновь они заработают только весной 2022 года – в дни майских праздников.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Эх, прокачу!»

В Мордовии хитроумная предпринимательница похитила почти 3 миллиона рублей из бюджета

«Чистая Страна 2.0»

В Саранске 13 сентября на Советской площади выступит группа «Братья Грим»

«Будет сидеть!»

Экс-руководителя  Корпорации развития РМ со второго раза осудили к реальному сроку заключения

1
Заказать рекламу
1
1
1