В Саранске пройдут мероприятия в рамках месячника пожилых людей

По традиции 1 октября повсеместно проходят мероприятия, приуроченные к Месячнику пожилых людей. В Саранске они также стартуют в первый октябрьский день и продлятся на протяжении всего месяца.

В этот период люди серебряного поколения станут главными действующими лицами всех городских мероприятий. Значительная часть из них в связи с эпидемиологической обстановкой для обеспечения безопасности пожилых людей пройдет в онлайн-формате.

В план месячника на различных площадках Саранска включены как мероприятия, обеспечивающие связь поколений, так и патриотические, спортивные, творческие. Для старшего поколения предусмотрены конкурсы и фестивали, где они смогут продемонстрировать свои таланты и навыки.

С планом мероприятий можно ознакомиться здесь