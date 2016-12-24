В Саранске пройдут мероприятия в рамках месячника пожилых людей

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По традиции 1 октября повсеместно проходят мероприятия, приуроченные к Месячнику пожилых людей. В Саранске они также стартуют в первый октябрьский день и продлятся на протяжении всего месяца.
В этот период люди серебряного поколения станут главными действующими лицами всех городских мероприятий. Значительная часть из них в связи с эпидемиологической обстановкой для обеспечения безопасности пожилых людей пройдет в онлайн-формате.
В план месячника на различных площадках Саранска включены как мероприятия, обеспечивающие связь поколений, так и патриотические, спортивные, творческие. Для старшего поколения предусмотрены конкурсы и фестивали, где они смогут продемонстрировать свои таланты и навыки.
С планом мероприятий можно ознакомиться здесь
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