В Мордовии отчим пять лет растлевал дочь сожительницы

В Мордовии суд вынес приговор по уголовному делу немолодого педофила. Отчим на протяжении нескольких лет развращал дочь своей сожительницы - он взял девочку в «сексуальный оборот», когда ей только исполнилось 11 лет.

В ходе закрытого судебного разбирательства выяснилось, что ныне 67-летний житель республики удовлетворял свои дикие половые устремления с 2016 по 2020 годы - в деле содержится упоминание о нескольких эпизодах развратных действий и сексуального насилия.

Впервые он атаковал падчерицу, когда школьница находилась в 11-летнем возрасте. Растлитель малолетней оставался безнаказанным на протяжении пяти лет, пока мать девочки не узнала правды о происходящем в семье разврате. Вероятно, дочь просто боялась рассказать родительнице о безобразиях отчима.

Мать и девочка пришли в полицию с рассказом о половых преступлениях мужчины. Назначенная проверка подтвердила эту шокирующую информацию.

Как заявляют в Следственном комитете по РМ, в ходе допросов обвиняемый рассказал об обстоятельствах совершенных им преступлений. Суд отмерил ему 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.