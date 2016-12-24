В Мордовии отчим пять лет растлевал дочь сожительницы

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В Мордовии суд вынес приговор по уголовному делу немолодого педофила. Отчим на протяжении нескольких лет развращал дочь своей сожительницы - он взял девочку в «сексуальный оборот», когда ей только исполнилось 11 лет.
В ходе закрытого судебного разбирательства выяснилось, что ныне 67-летний житель республики удовлетворял свои дикие половые устремления с 2016 по 2020 годы - в деле содержится упоминание о нескольких эпизодах развратных действий и сексуального насилия.
Впервые он атаковал падчерицу, когда школьница находилась в 11-летнем возрасте. Растлитель малолетней оставался безнаказанным на протяжении пяти лет, пока мать девочки не узнала правды о происходящем в семье разврате. Вероятно, дочь просто боялась рассказать родительнице о безобразиях отчима.
Мать и девочка пришли в полицию с рассказом о половых преступлениях мужчины. Назначенная проверка подтвердила эту шокирующую информацию.
Как заявляют в Следственном комитете по РМ, в ходе допросов обвиняемый рассказал об обстоятельствах совершенных им преступлений. Суд отмерил ему 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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