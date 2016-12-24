Жительница Лямбирского района отдала мошенникам 761 тысячу рублей в ходе «спецоперации»

Агент без прикрытия
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30-летняя жительница Лямбирского района Мордовии подверглась умелой обработке со стороны телефонных аферистов. Как рассказала женщина полицейским, в одном из мессенджеров ей пришло сообщение от неизвестного, который представился сотрудником Центрального Банка России. Специалист пояснил, что в настоящий момент совместно с ФСБ проводится специальная операция по задержанию сотрудников одного из банков, причастных к совершению мошенничеств.
Финансист предупредил, что злоумышленники пытаются взломать пароль от личного кабинета жительницы Мордовии и похитить ее сбережения. Для сохранения денег даме следовало оформить «зеркальный кредит» и внести наличность на безопасные счета. При этом для успешной поимки мошенников нужно было переписать номера полученных в кредит купюр и отправить их в ответном сообщении.
Следуя указаниям звонившего, женщина взяла в кредит 761 тысячу рублей, переписала серии всех банкнот, а потом 17 платежами внесла деньги на лицевые счета по указке «сотрудника» из ЦБ России. Здравомыслие вернулось к жительнице Лямбирского района уже через несколько часов, и потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.
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Верховный суд Мордовии рассмотрит ходатайство по делу американского шпиона
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