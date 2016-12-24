Ковылкинский стрелок «охотился» на кошек на глазах у детей

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Как сообщает МВД по РМ, в городе Ковылкино проводится проверка по факту размещенной в соцсетях видеозаписи с отстрелом на улице дворовых кошек.
26 сентября в социальных сетях была размещена видеозапись, на которой видно, как мужчина из оружия производит выстрелы в животных во дворе многоквартирного дома, расположенного по улице Есенина в городе Ковылкино. Это происходило на глазах у детей.
В настоящий момент сотрудниками полиции установлена личность указанного мужчины, 1978 года рождения. По данному факту ММО МВД России «Ковылкинский» проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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