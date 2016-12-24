Владимир Путин пожелал избранному Главе Мордовии Артёму Здунову успешной работы!

25 сентября Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с избранными высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации. В числе 9 новых глав регионов во встрече принял участие избранный Глава Республики Мордовия Артём Здунов.

Прежде всего руководитель государства поздравил всех с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации. «У всех вас уже есть опыт такой работы, вы знаете, насколько она сложная, напряжённая, понимаете, что на вас возлагается колоссальная ответственность перед людьми. И здесь нужно каждый день подтверждать их доверие, работать для них, ради них, работать, что называется, как у нас говорят, засучив рукава, с сердцем и с душой, доказывать, что вы на своём месте, что действительно достойны такого высокого поста, и конкретными делами показывать выполнимость предвыборных программ и обещаний. Нужно нацеливать свои управленческие команды на обязательное решение наиболее острых социальных, экономических проблем в регионе и, конечно, на обеспечение его эффективного, динамичного развития» - сказал Владимир Путин.

Президент России обозначил ряд важнейших направлений, по которым необходимо строить свою работу по развитию субъектов избранным главам регионов. В первую очередь, речь шла о реализации национальных проектов, поддержке семей с детьми и других категорий граждан, малого и среднего бизнеса, модернизации первичного звена здравоохранения, расселении ветхого жилья и благоустройстве городских и сельских территорий, газификации домовладений, а также строительстве и модернизации дорог, объектов транспортной и социальной инфраструктуры.

От регионов в этой связи, подчеркнул Президент, требуюся обоснованные и своевременные, хорошо просчитанные заявки, грамотное, рачительное распоряжение средствами, полученными и получаемыми из федерального центра, а в сфере софинансирования – чёткое, ритмичное исполнение собственных обязательств.

Глава государства напомнил новым главам субъектов о необходимости постоянно быть в контакте с людьми, советоваться с ними, чтобы знать их мнение, слышать, учитывать их предложения, самим, без посредников получать обратную связь.

«Нужно найти формы прямого взаимодействия с людьми. Политики и управленцы достигают успеха, если действуют открыто, искренне и компетентно. Уверен, что эти качества у вас есть, и хочу пожелать вам достойных, значимых результатов в предстоящей работе и, самое главное, всегда помнить, что государственная служба – давайте ещё раз об этом скажем – служба, а производный глагол от этого слова – «служение». Так вот служба – это в первую очередь служение. Служение людям, которые доверили вам такое высокое положение и рассчитывают на вашу эффективную работу» - подчеркнул Президент России.

Владимир Путин пообщался с каждым из избранных губернаторов. Главе Мордовии Артёму Здунову руководитель государства также пожелал успехов, отметив хорошие результаты и темпы работы, которые демонстрирует регион: «Задач у вас не меньше, чем было раньше. Чем выше планка, тем шире горизонты, тем больше понимание того, что сделать нужно еще очень многое. Не буду повторять то, о чем мы с вами раньше говорили. Надеюсь, что работа будет продолжаться в том же темпе, который вы набрали за последнее время. Хочу пожелать вам успехов!»

Избранный Глава Мордовии Артём Здунов поблагодарил Главу государства за оказанное доверие и подчеркнул: «Считаю, что серьезный результат партии «Единая Россия» и выбора главы субъекта обусловлен вашей поддержкой. Хочу сказать, что вся наша команда нацелена на конструктивную серьезную работу. Не подведем. Большое спасибо!»