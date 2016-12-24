В Мордовии двое парней на Opel Astra погибли в ДТП

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В Мордовии стали известны подробности ДТП с двумя погибшими молодыми людьми. По информации регионального МЧС, трагедия разыгралась ранним утром 23 сентября в Зубово-Полянском районе на дороге, соединяющей поселки Потьма и Барашево. Управлявший автомашиной Opel Astra 25-летний парень не справился с маневром, машина вылетела с дороги. Столкновение с растущими у трассы соснами превратило легковушку в груду металла. Для самого водителя и 23-летнего пассажира травмы оказались смертельными. Тела погибших из искореженного автомобиля извлекли спасатели.
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Татьяна Голикова и Артём Здунов осмотрели новую поликлинику республиканского онкодиспансера
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