В Мордовии двое парней на Opel Astra погибли в ДТП

Репортер

В Мордовии стали известны подробности ДТП с двумя погибшими молодыми людьми. По информации регионального МЧС, трагедия разыгралась ранним утром 23 сентября в Зубово-Полянском районе на дороге, соединяющей поселки Потьма и Барашево. Управлявший автомашиной Opel Astra 25-летний парень не справился с маневром, машина вылетела с дороги. Столкновение с растущими у трассы соснами превратило легковушку в груду металла. Для самого водителя и 23-летнего пассажира травмы оказались смертельными. Тела погибших из искореженного автомобиля извлекли спасатели.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Картина маслом»

В августе жители Мордовии перечислили мошенникам более 15 миллионов рублей

Кустовые розы из Мордовии

Фонд развития моногородов профинансирует расширение тепличного комплекса по выращиванию роз в республике

«Чистая Страна 2.0»

В Саранске 13 сентября на Советской площади выступит группа «Братья Грим»

«Отличная идея!»

Артём Здунов дал старт в Мордовии всероссийскому культурному проекту «Пушкинская карта»  

1
Заказать рекламу
1
1
1