В Саранске 26 сентября состоится медовая ярмарка

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Глава Мордовии Артём Здунов провел брифинг для представителей СМИ региона
В ближайшее воскресенье на площадке у РДК состоится очередная ярмарка мёда и продуктов пчеловодства. Время работы ярмарки меда – с 9:00 до 15:00.
Для обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения при проведении медовой ярмарки с 20:00 25 сентября до 16:00 26 сентября будет временно исключена стоянка, остановка транспортных средств на парковке, прилегающей к зданию ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39).
Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также задействованные в проведении ярмарки.
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