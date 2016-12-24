В Саранске 26 сентября состоится медовая ярмарка

В ближайшее воскресенье на площадке у РДК состоится очередная ярмарка мёда и продуктов пчеловодства. Время работы ярмарки меда – с 9:00 до 15:00.



Для обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения при проведении медовой ярмарки с 20:00 25 сентября до 16:00 26 сентября будет временно исключена стоянка, остановка транспортных средств на парковке, прилегающей к зданию ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39).



Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также задействованные в проведении ярмарки.