В Мордовии осложняется ситуация с заболеванием населения коронавирусом

Руководитель Мордовии Артём Здунов 23 сентября в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Артём Здунов отметил, что напряженность ситуации с коронавирусной инфекцией растет. Повышение заболеваемости наблюдается в 12 районах. «Осложнение ситуации налицо. В среднем 70 новых случаев в сутки. 1,5 тысячи пациентов находятся в ковидных госпиталях. Притом 2 тысячи человек болеют ОРВИ и пневмониями. В связи с этим поручаю Минздраву обратить пристальное внимание на аптечные сети. В наличии должны быть все необходимые препараты», - сказал руководитель региона.

И.о. заместителя Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова доложила, что за неделю выявлено 479 новых случаев заболевания. Особые опасения вторую неделю подряд вызывает Чамзинский район. Там заболеваемость превышает среднереспубликанскую в 4 раза. Каждый 10 пациент в госпиталях отсюда. Развернуто 1813 коек в 12 лечебных учреждениях. Серьезно выросло количество госпитализаций. «В день мы госпитализируем 130-140 человек. А за прошедшие сутки – 180. Приведу пример: в Торбеевской ЦРБ и РКБ №5 развернуто 195 ковидных коек. Мы их практически полностью заняли за сутки. Это очень серьезная ситуация. В каждом районе должны быть приняты дополнительные противоэпидемиологические меры», - сообщила вице-премьер.

Также была поднята тема вакцинации. За последнюю неделю темпы замедлились – компонент получили 5853 человека, хотя еще летом показатели доходили до 6 тысяч в день. На 23 сентября привито 48,6% взрослого населения. Осталось привить 68 804 человек. Для получения коллективного иммунитета процесс необходимо ускорить.