По информации Госавтоинспекции республики, 18 сентября в Теньгушево молодой человек за рулем иномарки насмерть сбил пешехода. ДТП произошло около девяти часов вечера по ул. Ленина в райцентре. 21-летний парень, управляя автомобилем «Chevrolet Cruz», совершил наезд на 51-летнего мужчину, который двигался по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, назначены экспертизы. Водитель трезв.