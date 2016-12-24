Отопительный сезон в Саранске начнется с 21 сентября

Об этом на своей странице в инстаграм сообщил мэр Саранска Петр Тултаев. По его словам, власти города приняли такое решение на основе прогноза синоптиков на ближайшие дни.



«В первую очередь тепло будет запускаться в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения.



При начале подачи теплоносителя во внимание берется техническая возможность ресурсоснабжающей организации. Именно поэтому сначала отопление появится на Юго-Западе и частично в Центре, Юбилейном, Ремзаводе и населенных пунктах городского округа, затем – на Химмаше, после этого – в Центре, на Светотехстрое и ТЭЦ-2.



Для нормализации теплоснабжения требуется время! Если будут возникать вопросы, нужно обращаться в диспетчерские службы города или на мою горячую линию по телефону 23-27-97».