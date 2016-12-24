В Мордовии отыскали пропавшую в лесу 90-летнюю пенсионерку

Репортер

Сотрудники полиции совместно с представителями поисково-спасательного отряда «ПОИСК 13 РЕГИОН» установили местонахождение пропавшей накануне 90-летней жительницы села Сивинь.

Заявление в полицию о розыске пожилой женщины поступило 14 сентября от сына престарелой жительницы Краснослободского района. Правоохранителям он сообщил, что мать рано утром ушла из дома в лес за папоротником и не вернулась.

В результате поисковых мероприятий местонахождение пропавшей было установлено утром 15 сентября. Местная жительница все это время находилась в лесопосадках неподалеку от родного села. В силу возраста она не смогла самостоятельно вернуться домой, вся замерзла и надеялась только, что ее найдут обеспокоенные родные. В настоящее время старушка доставлена в районную больницу.

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