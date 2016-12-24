51-летний «гастролер» из Нижнего Новгорода похитил икону из мордовской церкви

В Мордовии полицейские задержали похитителя иконы, приехавшего в республику из Нижнего Новгорода на внедорожнике.

10 сентября в полицию поступило сообщение о хищении иконы священномученика Харлампия с частицами мощей из церкви, расположенной в поселке Торбеево. В ходе выезда на место происшествия полицейские установили, что к краже причастен неизвестный мужчина, который находился в церкви в качестве прихожанина. Сотрудниками полиции был установлен автомобиль, на котором подозреваемый скрылся с места преступления.

По переданной ориентировке инспекторами ДПС на выезде из населенного пункта была остановлена машина под управлением 51-летнего жителя Нижнего Новгорода. В багажнике его внедорожника полицейские обнаружили похищенную икону.

Как рассказал пойманный с поличным «гастролер», в Мордовии он был проездом. Находясь в одной из церквей в Торбеевском районе, ему приглянулась внушительная икона, которую он решил прихватить с собой, чтобы в последующем перепродать. Воспользовавшись моментом, мужчина спрятал ее под верхнюю одежду и вышел из помещения.

В настоящий момент в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Мордовии.