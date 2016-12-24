В Саранске продлили ограничение движения по улице Титова

В связи с ремонтом дороги исключение стоянки и ограничение движения транспортных средств по улице Титова на участке от ул. А. Невского до ул. Мичурина продлено до 20:00 15 сентября.



Исключение составят спецмашины (правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС, аварийных служб).