В Саранске продлили ограничение движения по улице Титова

Наш город

В связи с ремонтом дороги исключение стоянки и ограничение движения транспортных средств по улице Титова на участке от ул. А. Невского до ул. Мичурина продлено до 20:00 15 сентября.

Исключение составят спецмашины (правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС, аварийных служб).

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Картина маслом»

В августе жители Мордовии перечислили мошенникам более 15 миллионов рублей

Кустовые розы из Мордовии

Фонд развития моногородов профинансирует расширение тепличного комплекса по выращиванию роз в республике

«Чистая Страна 2.0»

В Саранске 13 сентября на Советской площади выступит группа «Братья Грим»

Дело на 2 миллиона

В Мордовии экс-полицейские предстанут перед судом за уголовные «комбинации»

Проект «ТопБЛОГ

Участники блог-тура «Россия – страна возможностей» открывают стране туристическую Мордовию

1
Заказать рекламу
1
1
1