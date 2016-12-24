В Саранске продлили ограничение движения по улице Титова

«Картина маслом»
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В связи с ремонтом дороги исключение стоянки и ограничение движения транспортных средств по улице Титова на участке от ул. А. Невского до ул. Мичурина продлено до 20:00 15 сентября.
Исключение составят спецмашины (правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС, аварийных служб).
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В августе жители Мордовии перечислили мошенникам более 15 миллионов рублей
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