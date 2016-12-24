В Саранске 22-летняя девушка получила срок за кражу золота из семьи возлюбленного

Довольно занятное уголовное дело рассмотрел в Саранске Октябрьский районный суд. Здесь за свои воровские прегрешения двухлетней давности ответ держала 22-летняя барышня. Мать ее бывшего молодого человека заявила в полицию о хищении из дома золотых украшений на 104 тысячи рублей.

Понятно, что главной подозреваемой, а потом и обвиняемой по делу о золотой пропаже стала бывшая возлюбленная парня. Ювелирные ценности из дома исчезли еще два года назад, но уголовное разбирательство началось только недавно. Обвиненная в краже юная особа жила вместе с молодым человеком и его родителями в одной квартире. Летом старшие отправились в отпуск, а девушка просто прикарманила золотые изделия семьи и сдала их в ломбард.

Добыча оказалась весомой – более 100 тысяч рублей. Трудно себе представить, что на кражу семейных ценностей барышня пошла без ведома своего парня. Опять же, случилось это уже давненько, а в полицию мать молодого человека пришла только сейчас. Женщина заявила, что все надеялась на сознательность воровки - ждала добровольного возврата похищенных украшений.

Но, видимо, причина промедления заключалась в другом - вместе с любовными отношениями у девушки закончилась и уголовная «неприкосновенность». В суде она свою вину в краже признала, взяла все на себя, но от показаний отказалась. Барышня получила 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. При этом суд частично удовлетворил гражданский иск семьи к похитительнице, взыскав с нее в качестве возмещения причиненного материального вреда свыше 90 тысяч рублей.