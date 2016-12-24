9 сентября в Саранске откроется выставка «И мастерство, и труд, и вдохновенье»

Завтра, в 16.00 в выставочном зале МРМИИ им. С. Д. Эрьзи (ул. Советская, 29) откроется выставка «И мастерство, и труд, и вдохновенье» произведений учащихся и преподавателей Детской художественной школы № 1имени П. Ф. Рябова.

История школы берет начало в 30-х годах ХХ века, когда происходило становление профессионального искусства Мордовии. Художник В. А. Березин инициировал создание Союза художников Мордовии и изостудии в Саранске (1935). В 1940 году изостудия была преобразована в ДХШ. С 1951 по 1986 год бессменным директором школы был Петр Федорович Рябов (1910-2001), заслуженный работник культуры РСФСР и МАССР. Он внедрил в систему художественного образования изучение национального народного ис-кусства и освоение его традиций, которые поддерживаются и развиваются в настоящее время.



В разные годы в школе преподавали (а многие и учились в ней) известные худож-ники Мордовии В. Д. Хрымов, Б. И. Росленко, Л. С. Шанина-Трембачевская, В. А. Поп-ков, Н. С. Макушкин, Е. А. Ноздрин, В. И. Петряшов, Б. В. Маркелов, Т. И. Панкратова-Лушкина, Л. М. Острась-Демяшкина, Т. Н. Гвоздева, Г. А. Полянская, О. В. Кузнецова, О. И. Акимова, Г. Н. Котлов, О. А. Грачева, В. Е. Толокина и другие. Из стен школы вы-шли выдающиеся мастера кисти и резца, произведения которых ныне хранятся в коллек-циях музеев страны, в МРМИИ им. С. Д. Эрьзи (Н. М. Обухов, А. А. Мухин, Н. С. Макушкин, В. А. Попков, А. И. Кияйкин), знаменитые архитекторы (В. И. Бабаков, С. П. Ходнев, Е. Н. Филимонов). Детская художественная школа № 1 вносит неоценимый вклад в развитие культуры Республики Мордовия и России.



В экспозиции представлено более 1000 произведений живописи, графики, скульп-туры, декоративно-прикладного искусства. Ее особенностью является совместный показ ретроспективной части работ учащихся школы из ее архива и современной коллекции. Детские работы наполнены искренними чувствами и серьезными мыслями о мире и человеке в нем.



Вниманию зрителей предлагаются не только обзорная экскурсия по экспозиции, но и разнообразные мастер-классы от лучших преподавателей школы, которые в увлекательной форме познакомят посетителей с особенностями народной вышивки, плетения на коклюшках, техники вязания традиционной «теньгушевской семицветки», искусства древней трехгранно-выемчатой резьбы по дереву, мастерства изысканных живописных натюрмортов, создания коллекций современных платьев на основе национального костюма.