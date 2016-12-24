В Мордовии по Пушкинской карте можно посетить 6 учреждений культуры

Культура

С 1 сентября в Мордовии, как и во всей стране, действует всероссийская культурная программа Пушкинская карта. По ней молодежь за счет государства сможет посещать театры, музеи, различные культурные учреждения и побывать на интересных мероприятиях. В этом году номинал карты составит 3000 рублей, которые участники проекта могут потратить на свой культурный досуг.

В Мордовии потенциальными пользователями Пушкинской карты являются свыше 64 тысяч человек. Участниками проекта в республике в настоящее время стали 6 учреждений культуры - Государственный музыкальный театр им. И. М. Яушева, Государственный русский драматический театр, Мордовский государственный национальный драматический театр, Мордовская филармония, музей имени Эрьзи и Мордовский краеведческий музей.

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