В Саранске семейная пара «спрятала» фальшивку среди 2 миллионов рублей

Репортер

В дежурную часть полиции Саранска поступило сообщение кассира банка об обнаружении поддельной купюры номиналом  5 тысяч рублей.  Прибывшие по вызову сотрудники УЭБиПК МВД по РМ выяснили, что банкнота поступила в банк от 58-летнего местного жителя. Мужчина вместе с женой явился в финансовое учреждение, чтобы внести на счет 2  миллиона 350 тысяч рублей. Этими деньгами супружеская пара намеревалась  оплатить долевое строительство дома – требовалось сделать перечисление на нужный счет. После проверки кассиром банка внесенной наличности и была выявлена фальшивка.

Пойманные с поддельной банкнотой законопослушные жители Саранска пояснили, что находятся на пенсии, денежные средства они получили в 2019 году от продажи квартиры. Кроме того, наличность они получали при реализации на рынке сельскохозяйственной продукции, выращенной у себя на земельном участке.

В настоящий момент полицейские проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к изготовлению и сбыту фальшивки.

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