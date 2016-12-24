«Специалист» Центрального банка России выманил у пенсионера из Саранска 700 тысяч рублей

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Пожилые люди, привыкшие доверять представителям официальных учреждений, все чаще попадаются в сети ловких аферистов. В Саранске от этой еще «советской» доверчивости пострадал 65-летний пенсионер, не распознавший в звонке «специалиста» Центрального банка России обычную уловку махинаторов.
По словам мужчины, ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником главного финансового института страны - Центрального банка РФ. Банкир сообщил о зафиксированных подозрительных операциях по счету жителя Саранска. И тут же посоветовал воспользоваться «резервными» счетами, на которых сбережения пенсионера будут в безопасности от происков мошенников.
После этого общения жертве финансовой атаки позвонил еще и лже-полицейскй. Он подтвердил всю угрожающую информацию и рекомендовал следовать инструкциям «финансового специалиста». Самое главное в этой истории одно примечательное обстоятельство - за несколько часов до мошеннических переговоров мужчина перевел все накопления со сберегательной книжки на новую оформленную банковскую карту.
Поверив незнакомцам, мужчина отправился в Октябрьский район города, где находился необходимый терминал. У аппарата он в точности последовал инструкциям звонивших и перечислил на два счета 700 тысяч рублей. В дальнейшем полицейские предварительно выяснили, что мошенники звонили с городского номера с префиксом 495 – это локация Москвы. Но сервис подмены номеров не позволяет быстро установить откуда производилась вербальная обработка жителя Мордовии.
МВД по Республике Мордовия рекомендует гражданам при поступлении звонков с незнакомых номеров проявлять бдительность. В случае сообщения о подозрительных финансовых операциях следует незамедлительно прервать разговор и перезвонить по номеру телефона, указанному на обороте банковской карты.
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Мэр Саранска повторно встретился с жителями группы домов по проспекту 70 лет Октября
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