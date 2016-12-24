3 сентября в Мордовии молодежь выложит символическое сердце из 50 зажженных свечей

В этот день жители республики вспомнят трагические события, произошедшие 1-3 сентября 2004 года в Беслане, и почтут память всех жертв терроризма.

Наиболее массовым и масштабным мероприятием станет Республиканская патриотическая акция «Сердце Беслана», организатором которой при поддержке аппарата Антитеррористической комиссии Республики Мордовия выступает АНО ИАЦ «Национальная безопасность и наука». Ее цель заключается в развитии у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на формирование стойкого неприятия идеологии терроризма.

В школе № 27 г.о. Саранск она будет объединена с Всероссийской патриотической акцией «Капля жизни». А финалом станет молодежный флешмоб «Сердце Беслана», проведение которого запланировано на 18:00 часов возле Памятника семье. Здесь молодежь выложит символическое сердце из 50 зажженных свечей.

Кроме того, в сети Интернет будет запущен информационный флешмоб #МордовияПротивТеррора. В его рамках всем пользователям социальных сетей и мессенджеров предлагается заменить свою аватарку на эмблему акции «Сердце Беслана», которую можно скачать на официальном портале органов власти Республике Мордовия.

Также 3 сентября на базе Республиканского молодежного центра аппаратом Антитеррористической комиссии РМ совместно с региональным Министерством спорта и молодежной политики будет организован круглый стол «Противодействие террору – дело каждого!», к которому в режиме онлайн присоединяться все муниципальные районы Мордовии.

В Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945 гг. в этот день состоится мероприятие «Мы помним тебя, Беслан!».

На базе МГУ им. Н.П. Огарева пройдет тренинг «Умей сказать НЕТ!», а в Средне-Волжском институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста России) в г. Саранске состоится открытая лекция-митинг «Эхо Бесланской печали» и флешмоб «В небеса поднимались Ангелы».

Патриотические мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, пройдут во всех муниципальных районах республики.



