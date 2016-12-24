В Саранске в этом году планируется расселить жителей 15 аварийных многоквартирных домов

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В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в столице Мордовии в этом годупланируется расселить жителей из 15 аварийных многоквартирных домов. Новое жилье получат жители домов №№ 10, 14, 16 по ул. Кооперативная, домов № 6,12,13,16 по ул. Центральная, дома № 3 на территории Кирзавода, дома № 34/1 на ул. Рузаевская, дома № 39 по ул. Осипенко, домов №№ 3,4 по ул. Полевой Стан и дома № 9 по ул. Садовая в Ялге, дома № 1 (разъезд 625 км) в с. Зыково, а также завершится расселение дома № 13 по ул. М.Расковой.
В настоящее время для расселения жителей из указанных домов ведется строительство многоэтажного жилого дома по ул. Серадзская в Саранске.
Мэрия дополнительно информирует, что в конце 2019 года были внесены изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, согласно которым граждане приобретшие право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение.
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Бронзового призера Олимпиады-2021 борца греко-римского стиля Сергея Емелина радушно встретили в родной Рузаевке
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